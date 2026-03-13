Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen wegen Verbreitung von Kinderpornographie

Olpe (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 10. März, machten Polizeibeamte eine Entdeckung auf einem Pendlerparkplatz an der B55 in Olpe. Vor Ort waren diverse Bilder auf Papier in DIN A4 Größe auf dem Parkplatz hinterlegt, bei denen es sich augenscheinlich um kinderpornographisches Material handelte. Die Bilder befanden sich größtenteils in Blickrichtung Olpe auf der rechten Seite des Parkplatzes. Durch die Beamten konnten insgesamt sieben Bilder aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Verbreitung von Kinderpornographie aufgenommen. Wer im Zeitraum des Abends 09.03.2026 bis in den frühen Morgen des 10.03.2026 sachdienliche Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 an die Polizei zu wenden.

