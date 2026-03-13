PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen wegen Verbreitung von Kinderpornographie

Olpe (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 10. März, machten Polizeibeamte eine Entdeckung auf einem Pendlerparkplatz an der B55 in Olpe. Vor Ort waren diverse Bilder auf Papier in DIN A4 Größe auf dem Parkplatz hinterlegt, bei denen es sich augenscheinlich um kinderpornographisches Material handelte. Die Bilder befanden sich größtenteils in Blickrichtung Olpe auf der rechten Seite des Parkplatzes. Durch die Beamten konnten insgesamt sieben Bilder aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Verbreitung von Kinderpornographie aufgenommen. Wer im Zeitraum des Abends 09.03.2026 bis in den frühen Morgen des 10.03.2026 sachdienliche Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

  13.03.2026 – 11:08

    POL-OE: Verletzte Beifahrerin nach Zusammenstoß

    Wenden (ots) - In Hünsborn auf der Friedenstraße ereignete sich am 12. März ein Verkehrsunfall gegen 11.54 Uhr. Ein 58-jähriger Autofahrer war mit seiner 61-jährigen Beifahrerin auf der Straße in Richtung Siegener Straße unterwegs. An der Einmündung zur Windhorststraße kollidierte er mit dem Wagen einer 59-Jährigen. Die Beifahrerin des Mannes verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein ...

    mehr
  12.03.2026 – 12:08

    POL-OE: Auffahrunfall mit Pedelec

    Olpe (ots) - Eine 32-Jährige war mit ihrem PKW am Mittwoch, 11. März, gegen 12.47 Uhr auf der Imbergstraße in Fahrtrichtung Winterbergstraße unterwegs. Als sie verkehrsbedingt halten musste, um in die Agathastraße abzubiegen fuhr hinter ihr ein 16-Jähriger mit seinem E-Bike auf das Auto der Frau auf. Der Jugendliche verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden im oberen ...

    mehr
  11.03.2026 – 12:40

    POL-OE: Verkehrsunfallbilanz für den Kreis Olpe 2025

    Kreis Olpe (ots) - NRW-Innenminister Herbert Reul hat am Mittwochvormittag (11. März) die Verkehrsunfallbilanz (VU-Bilanz) 2025 für das Land Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Nun veröffentlicht auch die Kreispolizeibehörde Olpe ihre Zahlen für das Jahr 2025. Interessierte können die gesamte Statistik als PDF hier downloaden: https://olpe.polizei.nrw/artikel/verkehrsunfallbilanz-2025 Rückfragen bitte an: ...

    mehr
