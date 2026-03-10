Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Samstag, den 07.03.2026, zwischen 14:35 Uhr und 14:50 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Bosch-Straße in Homburg. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin kollidierte beim Ausparken mit ihrem vermutlich grauen Pkw mit einem links daneben parkenden dunkelblauen Mercedes A-Klasse mit Homburger Kreiskennzeichen. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt in unbekannte Richtung.

Am vorgenannten Mercedes entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

