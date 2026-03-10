PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Samstag, den 07.03.2026, zwischen 14:35 Uhr und 14:50 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Bosch-Straße in Homburg. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin kollidierte beim Ausparken mit ihrem vermutlich grauen Pkw mit einem links daneben parkenden dunkelblauen Mercedes A-Klasse mit Homburger Kreiskennzeichen. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt in unbekannte Richtung.

Am vorgenannten Mercedes entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:44

    POL-HOM: Straßenverkehrsgefährdung in Homburg

    Homburg (ots) - Am 09.03.2026, gegen 11:53 Uhr, kam es in Höhe der BAB 8, Anschlussstelle Einöd in Homburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein weißer Tesla mit Trierer Kreiskennung überholte dort mehrere Fahrzeuge derart gefährlich, dass diese stark abbremsen und aus-weichen mussten. Die Polizei bittet darum, dass sich Geschädigte telefonisch mit der ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:43

    POL-HOM: Körperverletzung in der Talstraße in Homburg

    Homburg (ots) - Am 07.03.2026, gegen 20:05 Uhr, kam es in der Talstraße in Homburg, in Höhe der Hausnummer 28, zu einer zunächst verbal geführten Auseinandersetzung zweier Männer. Im Rahmen dieses Konflikts schlug einer der Beteiligten dem Anderen einmal mit der rechten Hand ins Gesicht und entfernte sich anschließend in Richtung Hauptbahnhof Homburg. Der Sachverhalt wurde von einem neutralen Zeugen beobachtet und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren