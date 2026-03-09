POL-HOM: Straßenverkehrsgefährdung in Homburg
Homburg (ots)
Am 09.03.2026, gegen 11:53 Uhr, kam es in Höhe der BAB 8, Anschlussstelle Einöd in Homburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein weißer Tesla mit Trierer Kreiskennung überholte dort mehrere Fahrzeuge derart gefährlich, dass diese stark abbremsen und aus-weichen mussten.
Die Polizei bittet darum, dass sich Geschädigte telefonisch mit der Polizeiinspektion Homburg unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung setzt.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
