Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung in der Talstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am 07.03.2026, gegen 20:05 Uhr, kam es in der Talstraße in Homburg, in Höhe der Hausnummer 28, zu einer zunächst verbal geführten Auseinandersetzung zweier Männer. Im Rahmen dieses Konflikts schlug einer der Beteiligten dem Anderen einmal mit der rechten Hand ins Gesicht und entfernte sich anschließend in Richtung Hauptbahnhof Homburg. Der Sachverhalt wurde von einem neutralen Zeugen beobachtet und der Polizeiinspektion Homburg mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizei konnte der Geschädigte der körperlichen Auseinandersetzung allerdings nicht mehr angetroffen werden.

Daher bittet die Polizei Homburg darum, dass sich der Geschädigte telefonisch mit der Polizeiinspektion Homburg unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung setzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

