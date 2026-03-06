PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsversuch Zweibrücker Straße Homburg

Homburg (ots)

Am 03.03.2026, gegen ca. 11:40 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in der Zweibrücker Straße in Homburg. Ein bislang unbekannter Täter kletterte über einen ca. zwei Meter hohen Metallzaun und gelangte in den Garten eines Einfamilienhauses. Als die akustische Alarmanlage des Anwesens auslöste, ließ der Täter von der weiteren Tatbegehung ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen erfolglos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

