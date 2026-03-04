PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Homburg vom 27.02.2026

Bexbach (ots)

Der 33-jährige Vermisste aus Bexbach konnte am 03.03.2026 um 20:00 Uhr wohlbehalten angetroffen werden. Es wird um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung und Löschung des Lichtbildes der vermissten Person gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

