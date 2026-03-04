POL-HOM: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Homburg vom 27.02.2026
Bexbach (ots)
Der 33-jährige Vermisste aus Bexbach konnte am 03.03.2026 um 20:00 Uhr wohlbehalten angetroffen werden. Es wird um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung und Löschung des Lichtbildes der vermissten Person gebeten.
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell