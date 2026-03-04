POL-HOM: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Homburg vom 27.02.2026

Bexbach (ots) - Im Tatzeitraum von Sonntag, den 01.03.2026, 13 Uhr, bis Montag, den 02.03.2026, 07:15 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in einen Baumarkt in der Straße "Am Kraftwerk" in Bexbach. Bislang unbekannter Täter beschädigte ein Fenster an der Gebäudefront des Baumarktes und verschaffte sich hierüber Zugang zum Verkaufsraum. In der Folge öffnete und durchwühlte der Täter mehrere Regale und Schränke, ohne ...

