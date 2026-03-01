Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Bexbach (ots)

Am 26.02.2026, um 12:25 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kleinottweilerstraße in 66450 Bexbach. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr mit seinem unbekannten Fahrzeug (vermutlich Transporter oder LKW) die Kleinottweilerstraße aus Fahrtrichtung Bexbach-Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Homburg und streifte im Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel an dem geschädigten LKW (weißer Iveco mit Saarbrücker Kreiskennzeichen). Anschließend fuhr der Unfallverursacher ohne anzuhalten weiter und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

