Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus einem Fahrzeug

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 23.02.2026, ca. 13:00 Uhr und dem 26.02.2026, ca. 13:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Tiergartenstraße in 66424 Homburg. Ein bislang unbekannter Täter schlug auf unbekannte Art und Weise eine Fensterscheibe an einem abgemeldeten grauen Mercedes ein, entnahm das Autoradio und entfernte sich damit unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Diebesgut geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell