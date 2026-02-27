Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Blieskastel (ots)

Am Morgen des 25.02.2026, gegen 10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 111 zwischen Blieskastel-Lautzkirchen und Blieskastel-Bierbach. Ein weißer Toyota RAV 4 mit Homburger Kreiskennzeichen befuhr die L 111 in Fahrtrichtung Blieskastel-Bierbach. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve fuhr der Toyota gegen die Reifen des Aufliegers eines entgegenkommenden Sattelzugs. Hierbei überschlug sich der Toyota, kollidierte mit der Schutzplanke und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite in Unfallendstellung zum Liegen. Die beiden Fahrzeuginsassen des Toyota wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, blieben jedoch unverletzt. An dem Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Auflieger wurde im Bereich Reifen beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell