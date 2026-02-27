POL-HOM: Hundebiss in Blieskastel
Blieskastel (ots)
Am Morgen des 25.02.2026, gegen 06:30 Uhr, kam es zu einem Beißvorfall an einer Bushaltestelle in der Straße Am Eichberg in Blieskastel-Lautzkirchen. Hierbei wurde eine männliche Person von einem kleineren Hund mit dunklem Kurzhaarfell in das Bein gebissen. Der Hund war zum Zeitpunkt des Vorfalls angeleint und wurde von einer Frau geführt. Die beiden Beteiligten sprachen noch miteinander, jedoch wurde die Verletzung durch den Geschädigten erst später festgestellt. Die Hundehalterin wird daher gebeten, ebenso wie weitere Zeugen des Vorfalls, sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) oder der Polizei in Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen.
