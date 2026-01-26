Polizei Aachen

POL-AC: Drei Heranwachsende nach Sachbeschädigung gestellt

Aachen (ots)

In der Nacht auf Sonntag (25.01.2026) haben drei junge Männer mehrere Autos und ein Fahrrad im Aachener Ostviertel beschädigt. Alle drei haben die Nacht anschließend im Polizeigewahrsam verbracht.

Gegen 01:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass mehrere Jugendliche in der Trierer Straße Höhe Engelbertstraße gegen Autos und ein Fahrrad getreten haben und anschließend stadteinwärts gegangen seien.

Die hinzugerufenen Polizistinnen und Polizisten trafen im Rahmen der Fahndung zwei junge Männer in der Nähe des Bahnhofs Rothe Erde an. Die beiden 18-Jährigen konnten an einer Tankstelle gestellt werden.

Ein dritter Tatverdächtiger (19 Jahre aus Aachen) lief in Richtung Altstraße davon. Er konnte jedoch nach kurzer Zeit gestellt werden. Gegen ihn liegt laut den polizeilichen Informationssystemen ein Untersuchungs-Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Die beiden 18-jährigen Tatverdächtigen verhielten sich verbal aggressiv und unkooperativ. Beide wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten bis Sonntagmorgen in Gewahrsam genommen.

An der Trierer Straße konnten bei einer Nachschau vier beschädigte Autos und ein beschädigtes Fahrrad festgestellt werden. Die Halter der Autos wurden entsprechend benachrichtigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell