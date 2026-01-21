Polizei Aachen

POL-AC: Demonstration in der Innenstadt: Unbekannte zünden Pyrotechnik und Feuerwerkskörper

Aachen (ots)

Viele Menschen sind am Dienstag (20.01.2026) durch die Innenstadt gezogen und haben unter dem Motto "Angriffe auf die Kurden in Syrien" demonstriert. In der Spitze nahmen rund 1000 Menschen daran teil.

Im Vorfeld war bei der Polizei Aachen eine Versammlung mit 250 Teilnehmenden angezeigt worden. Schon zu Beginn der Standkundgebung am Willy-Brandt-Platz, die zwischen 17 und 19 Uhr stattfinden sollte, waren rund 400 Teilnehmende vor Ort. Der Versammlungsleiter informierte die Polizei darüber, dass man Richtung Elisenbrunnen gehen wolle. Da sich mittlerweile ca. 800 Menschen vor Ort aufhielten, wurde dies abgelehnt. Der Versammlungsleiter erklärte die Versammlung daraufhin als beendet.

Weil sich die Menschen kurz vor 18 Uhr dennoch in Bewegung setzten, wurde dies als neue und so genannte "Spontanversammlung" gewertet. Die Polizei zog zusätzliche Einsatzkräfte heran, um den Schutz der Versammlung zu gewährleisten. Mehrere Teilnehmende waren vermummt. In der Adalbertstraße wurden aus der Versammlung heraus Pyrotechnik, Feuerwerkskörper und Rauchkörper gezündet. Hinweise auf verletzte Personen liegen der Polizei Aachen nicht vor.

Am Elisenbrunnen wurde die Versammlung nach einer Abschlussrede gegen 19:20 Uhr beendet.

Wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz (Vermummungsverbot gemäß § 27 Abs. 7 VersG NRW) wurden Strafanzeigen und wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell