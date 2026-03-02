PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Baumarkt und Baustoffhandel

Bexbach (ots)

Im Tatzeitraum von Sonntag, den 01.03.2026, 13 Uhr, bis Montag, den 02.03.2026, 07:15 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in einen Baumarkt in der Straße "Am Kraftwerk" in Bexbach. Bislang unbekannter Täter beschädigte ein Fenster an der Gebäudefront des Baumarktes und verschaffte sich hierüber Zugang zum Verkaufsraum. In der Folge öffnete und durchwühlte der Täter mehrere Regale und Schränke, ohne jedoch etwas zu entwenden. Weiterhin versuchte der Täter auch in das Verkaufsgebäude eines hinter vorgenanntem Baumarkt befindlichen Baustoffhandels einzubrechen, was jedoch misslang. Es entstand erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter Tel.: 06841-1060 oder per E-Mail unter PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

