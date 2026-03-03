Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Homburg

Homburg (ots)

Bislang unbekannter Täter beschädigte im Tatzeitraum vom 01.03.26, gegen 22:00 Uhr, bis 02.03.26, gegen 06:30 Uhr, die linke hintere Fahrzeugscheibe eines BMW mit Homburger Kreiskennzeichen.

Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Oberen Allee in Homburg geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell