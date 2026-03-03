PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Homburg

Homburg (ots)

Bislang unbekannter Täter beschädigte im Tatzeitraum vom 01.03.26, gegen 22:00 Uhr, bis 02.03.26, gegen 06:30 Uhr, die linke hintere Fahrzeugscheibe eines BMW mit Homburger Kreiskennzeichen.

Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Oberen Allee in Homburg geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

