Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Exhibitionistische Handlung und Beleidigung in Homburg

Homburg (ots)

Am 05.03.2026, gegen 12:35 Uhr, kam es zu einer exhibitionistischen Handlung sowie Beleidigungen zum Nachteil einer 17-jährigen Geschädigten im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Homburg. Zur Tatzeit stellte sich eine 5 bis 7-köpfige Gruppe Jugendlicher in den Weg der Geschädigten. Eine Person zog vor der Geschädigten seine schwarze Jogginghose herunter, sodass dieser nur noch mit einer Unterhose bekleidet war. Weiterhin wurde die Geschädigte von Personen der Gruppe beleidigt.

Personenbeschreibung Täter 1: -männlich

- 10-14 Jahre alt

-südländischer Phänotyp (eventuell türkisch) -schwarze Jogginghose mit etwas rot an der Seite -blaue Weste mit Reißverschluss

Personenbeschreibung Täter 2:

-männlich -10- 14 Jahre alt -südländischer Phänotyp (eventuell türkisch) -graue Jogginghose -schwarzer Pullover -dicke Silberkette um den Hals

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell