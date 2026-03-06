Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 04.03.2026, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich in der Frankenholzer Straße in Oberbexbach, in der Nähe der Rathaus Apotheke, ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit anschließender Flucht der Unfallverursacherin. Die Unfallverursacherin fuhr in Richtung Stadtmitte Bexbach, der Geschädigte in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Etwa in Höhe der Hausnummer 98 kam es zur Kollision der Außenspiegel. Nach dem Unfall entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Örtlichkeit. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Citroen handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell