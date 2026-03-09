Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 06.03.2026 gegen 14:45 Uhr, bis Sonntag, den 08.03.2026 gegen 13:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße Alte Chaussee in Blieskastel. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte mit seinem Fahrzeug im Bereich der Straße und kollidierte hierbei mit einem am Fahrbahnrand parkenden roten Citroen Berlingo mit Homburger Kreiskennzeichen.

Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt in unbekannte Richtung.

Am vorgenannten Citroen Berlingo entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

