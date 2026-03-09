POL-HOM: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Person Luc van der Vekene
Homburg (ots)
Es wird gebeten die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Person Luc van der Vakene zu löschen. Die Person konnte wohlbehalten aufgegriffen werden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell