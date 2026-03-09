POL-HOM: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Person Luc van der Vekene

Homburg (ots) - Am 07.03.2026, gegen 20:05 Uhr, kam es in der Talstraße in Homburg, in Höhe der Hausnummer 28, zu einer zunächst verbal geführten Auseinandersetzung zweier Männer. Im Rahmen dieses Konflikts schlug einer der Beteiligten dem Anderen einmal mit der rechten Hand ins Gesicht und entfernte sich anschließend in Richtung Hauptbahnhof Homburg. Der Sachverhalt wurde von einem neutralen Zeugen beobachtet und ...

