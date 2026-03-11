POL-OE: Verkehrsunfallbilanz für den Kreis Olpe 2025
Kreis Olpe (ots)
NRW-Innenminister Herbert Reul hat am Mittwochvormittag (11. März) die Verkehrsunfallbilanz (VU-Bilanz) 2025 für das Land Nordrhein-Westfalen vorgestellt.
Nun veröffentlicht auch die Kreispolizeibehörde Olpe ihre Zahlen für das Jahr 2025. Interessierte können die gesamte Statistik als PDF hier downloaden: https://olpe.polizei.nrw/artikel/verkehrsunfallbilanz-2025
