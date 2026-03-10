POL-OE: Unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs
Olpe (ots)
In der Tannenbergstraße führten Polizeibeamte am 9. März gegen 16.40 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 31-jährigen Autofahrer durch. Der Mann zeigte vor Ort Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums am Steuer. Einem Drogenvortest wollte er sich allerdings nicht unterziehen. Deshalb brachten ihn die Polizisten zur Polizeiwache und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Eine entsprechende Strafanzeige fertigten die Beamten ebenfalls.
