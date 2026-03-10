PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Olpe (ots)

In der Tannenbergstraße führten Polizeibeamte am 9. März gegen 16.40 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 31-jährigen Autofahrer durch. Der Mann zeigte vor Ort Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums am Steuer. Einem Drogenvortest wollte er sich allerdings nicht unterziehen. Deshalb brachten ihn die Polizisten zur Polizeiwache und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Eine entsprechende Strafanzeige fertigten die Beamten ebenfalls.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

