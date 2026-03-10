PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sturz durch Öl auf der Straße

Wenden (ots)

Ein 37-Jähriger stürzte mit seinem Motorrad am 9. März gegen 17.10 Uhr im Bereich der Kreuzung Bachstraße/ Baustraße/ In der Nordhelle. Der mutmaßliche Grund dafür war eine Ölspur auf der Fahrbahn. Auf dieser hatte der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Durch den Sturz verletzte er sich leicht und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Der Verursacher der Ölspur konnte ermittelt werden. Das Öl wurde von der Fahrbahn entfernt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Autofahrer, wenn sie auslaufende Betriebsstoffe feststellen, diese beseitigen lassen müssen. Neben Umweltaspekten können sie auch ein erhebliches Risiko für den Straßenverkehr bedeuten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

