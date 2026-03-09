Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer musste zur Blutprobe

Wenden (ots)

Ein 23-jähriger Fahrradfahrer musste am Freitagabend (06. März) Beamte des Verkehrsdienstes zur Polizeiwache nach Olpe begleiten. Der Mann war zuvor Verkehrsteilnehmern gegen 19:15 Uhr auf der L905 zwischen Wenden und Hünsborn durch seine Fahrweise aufgefallen. Als die Polizeibeamten den Radfahrer im Bereich der Ortschaft Hünsborn antrafen, konnten sie Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes feststellen. Außerdem bestand der Verdacht, dass der Mann neben Alkohol auch Betäubungsmittel konsumiert hatte. In der Polizeiwache veranlassten die Ordnungshüter die Entnahme einer Blutprobe und fertigten eine Verkehrsvergehensanzeige.

