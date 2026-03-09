POL-OE: Motorradfahrer nach Alleinunfall im Krankenhaus
Olpe (ots)
Ein 25-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag (08.März) mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Mann hatte um 15:25 Uhr auf der B55 im Kreisverkehr "Hüppcherhammer" die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war gestürzt. Der Schaden an seinem Motorrad wurde auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.
