Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer nach Alleinunfall im Krankenhaus

Olpe (ots)

Ein 25-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag (08.März) mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Mann hatte um 15:25 Uhr auf der B55 im Kreisverkehr "Hüppcherhammer" die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war gestürzt. Der Schaden an seinem Motorrad wurde auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

