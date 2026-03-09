PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Angebliche Pflegedienstmitarbeiterin klaut Schmuck aus Wohnung

Wenden (ots)

Eine nicht alltägliche Betrugsmasche erlebte eine Seniorin im Bereich Wenden-Hünsborn. Am Samstag (07. März) klingelte es gegen 14 Uhr an der Wohnung der 81-Jährigen. Vor der Tür stand eine Frau, die sich mit gebrochenem Deutsch als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes ausgab. Sogar eine Art "Visitenkarte" mit dem Aufdruck "Pflegedienst" haftete an ihrer Kleidung. Die Frau gab an, dass sie vor Ort sei, um die Pflegesituation zu überprüfen. Die Seniorin gewährte ihr Zutritt zu der Wohnung und gab zunächst bereitwillig Auskunft auf pflegespezifische Fragen. Im Anschluss machte sich die Frau eigenmächtig auf und gab an, die Wohnung im Hinblick auf die Pflegemaßnahmen in Augenschein zu nehmen. Nachdem die angebliche Pflegedienstmitarbeiterin die Wohnung wieder verlassen hatte, fiel der 81-Jährigen im Badezimmer ein Schmuckkästchen auf, welches ursprünglich an einem anderen Ort gelegen hatte. Bei genauer Hinsicht konnte das Fehlen von Schmuck im Wert eines vierstelligen Eurobetrags festgestellt werden.

Eine genaue Beschreibung der Täterin liegt bislang noch nicht vor. Sie soll jedoch ca. 160-165cm groß gewesen sein. Nach der Tat konnte beobachtet werden, dass sie in einen unbekannten PKW stieg, in welchem bereits zwei weitere Frauen warteten. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei weist darauf hin, dass Betrügerinnen und Betrüger immer wieder versuchen, sich unter einem Vorwand Zutritt zu Wohnungen - insbesondere von Seniorinnen und Senioren - zu verschaffen. Dabei geben sie sich beispielsweise als Mitarbeitende von Pflegediensten, Handwerksfirmen oder Behörden aus.

Die Polizei rät daher:

   - Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung.
   - Verlangen Sie immer einen Dienstausweis und prüfen Sie diesen 
     sorgfältig.
   - Kontaktieren Sie im Zweifel den angeblichen Arbeitgeber oder 
     Pflegedienst selbst, bevor Sie jemanden einlassen.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und nehmen Sie sich 
     Zeit für eine Überprüfung.
   - Bitten Sie Nachbarn oder Angehörige um Unterstützung, wenn Ihnen
     eine Situation ungewöhnlich vorkommt.
   - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Person oder 
     Situation verdächtig erscheint.

Wer Hinweise zu der beschriebenen Tat oder den beteiligten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
