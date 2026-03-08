PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzen Person

Drolshagen (ots)

Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 14:15 Uhr befuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße 13 aus Rtg. Wintersohl in Rtg. Dumicke. Kurz vor dem Abzweig Bühren kam er in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu, wobei eine Lebensgefahr nicht auszuschließen ist. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt, sein Motorrad und sein Mobiltelefon wurden sichergestellt. Am Motorrad entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Verkehrsunfall-Team aus dem Bereich Oberberg die örtlichen Kollegen.

Kreispolizeibehörde Olpe
FLD/Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

