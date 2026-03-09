POL-OE: Teure LKW-Karosserieteile in Ennest gestohlen
Attendorn (ots)
Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (05./06. März) zwischen 23 Uhr und 1:15 Uhr auf das Gelände eines Werkstattbetriebes an der Straße "Askay". Auf dem Außengelände der Firma demontierten und entwendeten sie diverse Karosserieteile an zwei Sattelzugmaschinen der Marke DAF. Der Schaden wurde insgesamt auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
