PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Teure LKW-Karosserieteile in Ennest gestohlen

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (05./06. März) zwischen 23 Uhr und 1:15 Uhr auf das Gelände eines Werkstattbetriebes an der Straße "Askay". Auf dem Außengelände der Firma demontierten und entwendeten sie diverse Karosserieteile an zwei Sattelzugmaschinen der Marke DAF. Der Schaden wurde insgesamt auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 11:31

    POL-OE: Fahrradfahrer musste zur Blutprobe

    Wenden (ots) - Ein 23-jähriger Fahrradfahrer musste am Freitagabend (06. März) Beamte des Verkehrsdienstes zur Polizeiwache nach Olpe begleiten. Der Mann war zuvor Verkehrsteilnehmern gegen 19:15 Uhr auf der L905 zwischen Wenden und Hünsborn durch seine Fahrweise aufgefallen. Als die Polizeibeamten den Radfahrer im Bereich der Ortschaft Hünsborn antrafen, konnten sie Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:30

    POL-OE: Motorradfahrer nach Alleinunfall im Krankenhaus

    Olpe (ots) - Ein 25-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag (08.März) mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Mann hatte um 15:25 Uhr auf der B55 im Kreisverkehr "Hüppcherhammer" die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war gestürzt. Der Schaden an seinem Motorrad wurde auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:30

    POL-OE: Pedelecfahrerin in Gerlingen gestürzt

    Wenden (ots) - Eine 54-jährige Pedelecfahrerin wurde bei einem Alleinunfall am Sonntagmittag (08. März) leicht verletzt. Die Frau hatte um 12 Uhr auf der "Koblenzer Straße" beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg die Kontrolle über ihr Rad verloren und war gestürzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Zweirad entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren