POL-OE: Teure LKW-Karosserieteile in Ennest gestohlen

Wenden (ots) - Eine 54-jährige Pedelecfahrerin wurde bei einem Alleinunfall am Sonntagmittag (08. März) leicht verletzt. Die Frau hatte um 12 Uhr auf der "Koblenzer Straße" beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg die Kontrolle über ihr Rad verloren und war gestürzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Zweirad entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren ...

