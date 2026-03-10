PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Kirchhundem (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 10.03.2026 gegen 20:35 Uhr im Einmündungsbereich der Landesstraße 553/ Rinsecker Straße. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 23 jährige Fahrzeugführerin aus Meinerzhagen die Rinsecker Straße in Richtung der L553. Im dortigen Einmündungsbereich kollidierte sie aus noch ungeklärter Ursache mit dem querenden Pkw eines 23 jährigen Mannes aus Erndtebrück, welcher in Richtung Oberhundem fuhr. Die Frau wurde schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Örtlichkeit komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle Olpe
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

