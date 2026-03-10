PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Cannabiskonsum am Steuer

Finnentrop (ots)

In Heggen auf der Attendorner Straße fiel Polizeibeamten am 9. März gegen 13.45 Uhr ein Fahrzeug im Rahmen einer Streife auf. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 35-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache, um die Entnahme einer Blutprobe zu veranlassen und eine Strafanzeige zu fertigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

