Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit Pedelec

Olpe (ots)

Eine 32-Jährige war mit ihrem PKW am Mittwoch, 11. März, gegen 12.47 Uhr auf der Imbergstraße in Fahrtrichtung Winterbergstraße unterwegs. Als sie verkehrsbedingt halten musste, um in die Agathastraße abzubiegen fuhr hinter ihr ein 16-Jähriger mit seinem E-Bike auf das Auto der Frau auf. Der Jugendliche verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell