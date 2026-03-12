PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit Pedelec

Olpe (ots)

Eine 32-Jährige war mit ihrem PKW am Mittwoch, 11. März, gegen 12.47 Uhr auf der Imbergstraße in Fahrtrichtung Winterbergstraße unterwegs. Als sie verkehrsbedingt halten musste, um in die Agathastraße abzubiegen fuhr hinter ihr ein 16-Jähriger mit seinem E-Bike auf das Auto der Frau auf. Der Jugendliche verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 12:40

    POL-OE: Verkehrsunfallbilanz für den Kreis Olpe 2025

    Kreis Olpe (ots) - NRW-Innenminister Herbert Reul hat am Mittwochvormittag (11. März) die Verkehrsunfallbilanz (VU-Bilanz) 2025 für das Land Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Nun veröffentlicht auch die Kreispolizeibehörde Olpe ihre Zahlen für das Jahr 2025. Interessierte können die gesamte Statistik als PDF hier downloaden: https://olpe.polizei.nrw/artikel/verkehrsunfallbilanz-2025 Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 23:02

    POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

    Kirchhundem (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 10.03.2026 gegen 20:35 Uhr im Einmündungsbereich der Landesstraße 553/ Rinsecker Straße. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 23 jährige Fahrzeugführerin aus Meinerzhagen die Rinsecker Straße in Richtung der L553. Im dortigen Einmündungsbereich kollidierte sie aus noch ungeklärter Ursache mit dem querenden Pkw eines 23 jährigen Mannes aus Erndtebrück, welcher ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:13

    POL-OE: Cannabiskonsum am Steuer

    Finnentrop (ots) - In Heggen auf der Attendorner Straße fiel Polizeibeamten am 9. März gegen 13.45 Uhr ein Fahrzeug im Rahmen einer Streife auf. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 35-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache, um die Entnahme einer Blutprobe zu veranlassen und eine Strafanzeige zu fertigen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren