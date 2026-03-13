PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzte Beifahrerin nach Zusammenstoß

Wenden (ots)

In Hünsborn auf der Friedenstraße ereignete sich am 12. März ein Verkehrsunfall gegen 11.54 Uhr. Ein 58-jähriger Autofahrer war mit seiner 61-jährigen Beifahrerin auf der Straße in Richtung Siegener Straße unterwegs. An der Einmündung zur Windhorststraße kollidierte er mit dem Wagen einer 59-Jährigen. Die Beifahrerin des Mannes verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird durch die Polizei im oberen vierstelligen Eurobereich eingeschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 12:08

    POL-OE: Auffahrunfall mit Pedelec

    Olpe (ots) - Eine 32-Jährige war mit ihrem PKW am Mittwoch, 11. März, gegen 12.47 Uhr auf der Imbergstraße in Fahrtrichtung Winterbergstraße unterwegs. Als sie verkehrsbedingt halten musste, um in die Agathastraße abzubiegen fuhr hinter ihr ein 16-Jähriger mit seinem E-Bike auf das Auto der Frau auf. Der Jugendliche verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden im oberen ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 12:40

    POL-OE: Verkehrsunfallbilanz für den Kreis Olpe 2025

    Kreis Olpe (ots) - NRW-Innenminister Herbert Reul hat am Mittwochvormittag (11. März) die Verkehrsunfallbilanz (VU-Bilanz) 2025 für das Land Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Nun veröffentlicht auch die Kreispolizeibehörde Olpe ihre Zahlen für das Jahr 2025. Interessierte können die gesamte Statistik als PDF hier downloaden: https://olpe.polizei.nrw/artikel/verkehrsunfallbilanz-2025 Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 23:02

    POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

    Kirchhundem (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 10.03.2026 gegen 20:35 Uhr im Einmündungsbereich der Landesstraße 553/ Rinsecker Straße. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 23 jährige Fahrzeugführerin aus Meinerzhagen die Rinsecker Straße in Richtung der L553. Im dortigen Einmündungsbereich kollidierte sie aus noch ungeklärter Ursache mit dem querenden Pkw eines 23 jährigen Mannes aus Erndtebrück, welcher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren