POL-OE: Verletzte Beifahrerin nach Zusammenstoß
Wenden (ots)
In Hünsborn auf der Friedenstraße ereignete sich am 12. März ein Verkehrsunfall gegen 11.54 Uhr. Ein 58-jähriger Autofahrer war mit seiner 61-jährigen Beifahrerin auf der Straße in Richtung Siegener Straße unterwegs. An der Einmündung zur Windhorststraße kollidierte er mit dem Wagen einer 59-Jährigen. Die Beifahrerin des Mannes verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird durch die Polizei im oberen vierstelligen Eurobereich eingeschätzt.
