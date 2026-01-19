PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in ein Vereinsgebäude/ Polizei bittet um Hinweise

Wesel (ots)

Eine unbekannte Person ist am Samstag zwischen 01:30 Uhr und 01:45 Uhr in ein Vereinsgebäude an der Straße Am Yachthafen eingebrochen.

Der Tatverdächtige gelangte nach bisherigem Stand der Ermittlungen durch ein Fenster in das Gebäude. Hier durchsuchte er im Gastronomiebereich verschiedene Schubladen. Zeugen hatten Geräusche gehört und den Unbekannten vor Ort im Vereinsgebäude überrascht. Der Mann drohte den Zeugen Schläge an und verschließ anschließend das Gebäude in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: Der Mann ist ca. 30 Jahre alt, 170-175 cm groß, ungepflegtes Erscheinungsbild, kurze blond-braune Haare, kurzer Bart, graue Mütze, grau/grün/schwarze Jacke, dunkle Hose.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/260117-0142

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

