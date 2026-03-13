PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OE: Diensthund stellt Fahrraddiebe

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag, 12.März, gegen 1.18 Uhr erhielten Polizeibeamte Hinweise auf verdächtige Personen in der Gartenstraße in Altenhundem. Die Personen sollten sich, nach Angaben von Zeugen, an einem Fahrradschloss zu schaffen gemacht haben. Die Beamten konnten die beiden maskierten Personen in der Wigeystraße antreffen. Diese traten daraufhin die Flucht an. Im Rahmen des Einsatzes konnte ein Diensthundeführer gemeinsam mit seinem Diensthund die Männer in der Nähe der Wigeystraße stellen. Der Beamte forderte sie auf, stehenzubleiben, da er ansonsten den Diensthund einsetzen werde. Weil die Personen weiterrannten, nahm der Diensthund die Verfolgung auf und konnte die Flüchtenden durch Bisse in den Arm stellen. Die beiden Männer wurden zunächst medizinisch untersucht und anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt. Bei der Durchsuchung der Beiden wurden Handschuhe, Softairpistole, Luftdruckpistole, Einhandmesser sowie Aufbruchswerkzeuge gefunden. Im Nahbereich des Einsatzes konnten zwei aufgebrochene Container durch Polizeibeamte festgestellt werden. Weitere Ermittlungen, ob die Männer möglicherweise mit dem Aufbruch der Container oder anderen Diebstählen in Verbindung stehen, laufen.

