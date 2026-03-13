Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto stößt mit Laterne zusammen

Attendorn (ots)

Auf der L697 zog sich ein 56-Jähriger am 12. März bei einem Alleinunfall Verletzungen zu. Gegen 16.17 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto auf der Straße "Am Zollstock" in Richtung "Am Wassertor". Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Laternenmast zusammen. Der Autofahrer verletzte sich durch die Kollision leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell