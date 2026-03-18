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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt auf dem Flugfeld

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Donnerstagabend (12.03.2026) auf dem Flugfeld in Böblingen zu einem Sexualdelikt gekommen sein dürfte (siehe Pressemitteilung vom 17.03.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6237503), ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche. Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass am Tatabend Passanten im Bereich des Flugfelds unterwegs gewesen sein dürften. Staatsanwaltschaft und Polizei bitten Personen, die rund um 21.00 Uhr etwas verdächtig wirkendes beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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