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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Kompletträder aus Garage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Vier Kompletträder im Wert von insgesamt etwa 1.000 Euro entwendeten noch unbekannte Täter am Dienstag (17.03.2026) zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr aus einer Tiefgarage in der Ernst-Barlach-Straße in Sindelfingen. Die Unbekannten hebelten zuvor das Tiefgaragentor eines Mehrfamilienhauses auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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