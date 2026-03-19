Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Kompletträder aus Garage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Vier Kompletträder im Wert von insgesamt etwa 1.000 Euro entwendeten noch unbekannte Täter am Dienstag (17.03.2026) zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr aus einer Tiefgarage in der Ernst-Barlach-Straße in Sindelfingen. Die Unbekannten hebelten zuvor das Tiefgaragentor eines Mehrfamilienhauses auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

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