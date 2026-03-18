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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Verletzten in Obernkirchen

Obernkirchen (ots)

(Thi) 17. März 2026 - Am Dienstagmittag gegen 13:15 Uhr kam es auf der B65 in Obernkirchen (Bückeburger Straße) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer eines VW Transporters, von der B65 nach links in die Maschstraße abzubiegen. Dabei übersah ihn ein nachfolgender 52-Jähriger in einem Opel Transporter. Es kam zum Zusammenstoß beider Transporter.

Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 9.500 Euro geschätzt.

In dem VW Transporter befanden sich neben der 58-jährigen Fahrerin noch zwei Kinder im Alter von 7 und 11. Alle drei wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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