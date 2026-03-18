Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verursacher eines Verkehrsunfalls gesucht
Helpsen (ots)
(Thi) Die Polizei Stadthagensucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht die sich am Montag den 16.03.2026 zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr in Helpsen ereignete.
Ein 50-Jähriger parkte seinen VW Polo ordnungsgemäß auf dem Parkplatz am Bergkrug 5 in Helpsen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er einen Unfallschaden hinten rechts.
Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.
Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell