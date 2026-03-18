Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verursacher eines Verkehrsunfalls gesucht

Helpsen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagensucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht die sich am Montag den 16.03.2026 zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr in Helpsen ereignete.

Ein 50-Jähriger parkte seinen VW Polo ordnungsgemäß auf dem Parkplatz am Bergkrug 5 in Helpsen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er einen Unfallschaden hinten rechts.

Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

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