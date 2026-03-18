Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steyerberg - Fahrzeugführer mit Verdacht auf THC-Beeinflussung, ohne Zulassung und ohne Versicherung kontrolliert

Steyerberg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 17.03.2026, gegen 14.25 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte aus dem PK Stolzenau einen 32-jährigen Fahrzeugführer in Steyerberg an der Kirchstraße.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass sein Audi weder zugelassen noch haftpflichtversichert war. Darüber hinaus verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf THC. Dem Mann aus der SG Weser-Aue wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz als auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter THC-Beeinflussung eingeleitet.

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