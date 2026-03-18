Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Famila-Parkplatz
Nienburg (ots)
(KEM) Am Dienstag, den 17.03.2026, zwischen ca. 7.30 und 17 Uhr ereignete sich auf dem Famila-Parkplatz in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht.
Ein geparkter weißer VW T-Roc wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und an der Stoßstange vorne rechts beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 43-jährige Eigentümerin erstattete am Dienstag Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.
Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.
Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.
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