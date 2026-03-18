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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Famila-Parkplatz

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 17.03.2026, zwischen ca. 7.30 und 17 Uhr ereignete sich auf dem Famila-Parkplatz in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht.

Ein geparkter weißer VW T-Roc wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und an der Stoßstange vorne rechts beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 43-jährige Eigentümerin erstattete am Dienstag Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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