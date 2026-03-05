PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßlicher Einbrecher von der Polizei festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden konnten Polizeibeamte einen 
mutmaßlichen Einbrecher in Wichlinghausen festnehmen.

Über den Polizeinotruf meldete der Berechtigte eines Kulturvereins 
eine verdächtige Person in den Räumen an der Wichlinghauser Straße. 
Am Einsatzort bestätigte sich ein kurz zuvor erfolgter Einbruch, bei 
dem ein größerer Sachschaden entstanden war. Im Rahmen der 
polizeilichen Fahndung konnte an der Berliner Straße ein Verdächtiger
festgenommen werden, der nach bisherigen Ermittlungen als Täter in 
Frage kommt. 
Der polizeibekannte 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er stand
mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. 

Da der Mann über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, mit dem Ziel ihn
der Untersuchungshaft zuzuführen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 05.03.2026 – 13:09

    POL-W: W Unfall in Elberfeld - Eine Frau leicht verletzt

    Wuppertal (ots) - Heute Morgen (05.03.2026, 07:30 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Unfall, bei dem eine Frau eine Verletzung erlitt. Eine 57-Jährige war mit ihrem BMW Z 3 auf der Kirschbaumstraße unterwegs. Von dort bog sie nach links auf die Briller Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem MAN Kipper eines 55-Jährigen, der auf der Briller Straße in Richtung Robert-Daum-Platz fuhr. Bei dem Unfall erlitt die ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 14:44

    POL-W: SG Frontalzusammenstoß auf der Bausmühlenstraße

    Wuppertal (ots) - Am 03.03.2026, gegen 07:25 Uhr, kam es auf der Bausmühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau fuhr mit ihrem Citroen Berlingo auf der Bausmühlenstraße in Richtung Ittertalstraße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenspur geriet. Dort stieß sie mit dem Nissan Micra einer 22-Jährigen frontal zusammen. Die 59-Jährige wurde schwer, die 22-Jährige ...

    mehr
