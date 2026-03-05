POL-W: W Mutmaßlicher Einbrecher von der Polizei festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Polizei Wuppertal

Heute in den frühen Morgenstunden konnten Polizeibeamte einen mutmaßlichen Einbrecher in Wichlinghausen festnehmen. Über den Polizeinotruf meldete der Berechtigte eines Kulturvereins eine verdächtige Person in den Räumen an der Wichlinghauser Straße. Am Einsatzort bestätigte sich ein kurz zuvor erfolgter Einbruch, bei dem ein größerer Sachschaden entstanden war. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte an der Berliner Straße ein Verdächtiger festgenommen werden, der nach bisherigen Ermittlungen als Täter in Frage kommt. Der polizeibekannte 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, mit dem Ziel ihn der Untersuchungshaft zuzuführen.

