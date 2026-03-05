PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - 57-Jähriger nach Messerattacke in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Am 03.03.2026, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Greifswalder Straße zu 
einem mutmaßlichen versuchten Totschlag in Tateinheit mit einer 
gefährlichen Körperverletzung.

Im Zuge eines Familienstreits kam es zu einer Auseinandersetzung auf 
der Greifswalder Straße. Ein 57-jähriger türkischer Staatsbürger 
griff nach bisherigen Erkenntnissen gemeinsam mit seinen zwei Söhnen 
(27 und 28) den Vater (47) der Ex-Partnerin des 27-Jährigen an. Sie 
sollen den Deutsch-Türken dabei mit Fausthieben und Tritten 
attackiert und verletzt haben. Zudem wird dem 57-Jährigen vorgeworfen
sein Gegenüber mit mehreren Messerstichen im Bereich des 
Oberschenkels verletzt zu haben.

Der 47-Jährige wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt vor Ort und
später in einem Krankenhaus ärztlich versorgt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde für den 57-jährigen 
Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit 
gefährlicher Körperverletzung durch den zuständigen Haftrichter 
Untersuchungshaft erlassen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal

Frau Staatsanwältin Janina Bachtenkirch

Tel.: 0202-5748-104

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

