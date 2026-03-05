Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - 57-Jähriger nach Messerattacke in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Am 03.03.2026, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Greifswalder Straße zu einem mutmaßlichen versuchten Totschlag in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung. Im Zuge eines Familienstreits kam es zu einer Auseinandersetzung auf der Greifswalder Straße. Ein 57-jähriger türkischer Staatsbürger griff nach bisherigen Erkenntnissen gemeinsam mit seinen zwei Söhnen (27 und 28) den Vater (47) der Ex-Partnerin des 27-Jährigen an. Sie sollen den Deutsch-Türken dabei mit Fausthieben und Tritten attackiert und verletzt haben. Zudem wird dem 57-Jährigen vorgeworfen sein Gegenüber mit mehreren Messerstichen im Bereich des Oberschenkels verletzt zu haben. Der 47-Jährige wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt vor Ort und später in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde für den 57-jährigen Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung durch den zuständigen Haftrichter Untersuchungshaft erlassen.

