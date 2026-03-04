PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kellerbrand im Mehrfamilienhaus mit zwei Verletzten

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (04.03.2026, 17:25 Uhr) kam es in einem 
Mehrfamilienhaus an der Ruhrstraße zu einem Kellerbrand.

Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand, nachdem sich ein 
25-jähriger Besucher des Hauses im Treppenhaus eine Zigarette 
angesteckt hatte. Bei der darauf mutmaßlich erfolgten Verpuffung 
erlitt er schwere, nicht lebensgefährliche Brandverletzungen. Ein 
Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Eine 
28-jährige Bewohnerin des Hauses erlitt mehrere Verletzungen, nachdem
sie von ihrem Balkon sprang. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein 
Krankenhaus gebracht.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die 
Brandursache zu klären. Dazu wird die Hilfe eines Sachverständigen in
Anspruch genommen.

