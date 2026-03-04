Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kellerbrand im Mehrfamilienhaus mit zwei Verletzten

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (04.03.2026, 17:25 Uhr) kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Ruhrstraße zu einem Kellerbrand. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand, nachdem sich ein 25-jähriger Besucher des Hauses im Treppenhaus eine Zigarette angesteckt hatte. Bei der darauf mutmaßlich erfolgten Verpuffung erlitt er schwere, nicht lebensgefährliche Brandverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Eine 28-jährige Bewohnerin des Hauses erlitt mehrere Verletzungen, nachdem sie von ihrem Balkon sprang. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären. Dazu wird die Hilfe eines Sachverständigen in Anspruch genommen.

