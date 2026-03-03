PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verkehrsunfall in Lennep

Wuppertal (ots)

Am 02.03.2026, gegen 12:55 Uhr, kam es auf der Friedrichstraße in 
Höhe der Rotdornallee zu einem Verkehrsunfall.

Eine 79-Jährige fuhr mit ihrem VW Tiguan auf der Rotdornallee in 
Richtung Ringstraße. Im Kreuzungsbereich zur Friedrichstraße kam es 
zu einem Zusammenstoß mit dem Mitsubishi Colt einer 37-Jährigen. 
Durch die Kollision erlitt der 11-jährige Sohn der 
Mitsubishi-Fahrerin leichte Verletzungen die im Krankenhaus ambulant 
behandelt wurden.

Beider Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.
Es entstand ein Sachschaden von circa 28.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

