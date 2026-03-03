Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verkehrsunfall in Lennep

Wuppertal (ots)

Am 02.03.2026, gegen 12:55 Uhr, kam es auf der Friedrichstraße in Höhe der Rotdornallee zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-Jährige fuhr mit ihrem VW Tiguan auf der Rotdornallee in Richtung Ringstraße. Im Kreuzungsbereich zur Friedrichstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mitsubishi Colt einer 37-Jährigen. Durch die Kollision erlitt der 11-jährige Sohn der Mitsubishi-Fahrerin leichte Verletzungen die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Beider Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 28.000 Euro.

