Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach verbotenem Fahrzeugrennen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zum vergangenen Samstag (01.03.2026, 01:00 Uhr) fielen 
zwei Fahrzeugführer in der Elberfelder Innenstadt durch eine 
gefährliche Fahrweise auf.

Einer zivilen Polizeistreife fielen ein Mercedes E 300 und ein 
Chevrolet Camaro auf, die auf der Gathe in Richtung Döppersberg 
fuhren. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten sie die Lichthupe, 
unterschritten den Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen und 
ließen die Motoren aufheulen. Nachdem die Fahrer die Fahrt auf der 
Bundesallee in Richtung Vohwinkel fortsetzten, beschleunigten sie 
stark und erreichten augenscheinlich eine deutlich überhöhte 
Geschwindigkeit. 

In Höhe der Kasinostraße konnten beiden Männer im Alter von 23 und 22
Jahren von der Polizei angehalten werden.

Gegen die Autofahrer wurde eine Anzeige wegen der Teilnahme an einem 
nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen vorgelegt.

Den Mercedes und den Chevrolet stellten die Beamten sicher.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

