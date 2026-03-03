Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach verbotenem Fahrzeugrennen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zum vergangenen Samstag (01.03.2026, 01:00 Uhr) fielen zwei Fahrzeugführer in der Elberfelder Innenstadt durch eine gefährliche Fahrweise auf. Einer zivilen Polizeistreife fielen ein Mercedes E 300 und ein Chevrolet Camaro auf, die auf der Gathe in Richtung Döppersberg fuhren. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten sie die Lichthupe, unterschritten den Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen und ließen die Motoren aufheulen. Nachdem die Fahrer die Fahrt auf der Bundesallee in Richtung Vohwinkel fortsetzten, beschleunigten sie stark und erreichten augenscheinlich eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit. In Höhe der Kasinostraße konnten beiden Männer im Alter von 23 und 22 Jahren von der Polizei angehalten werden. Gegen die Autofahrer wurde eine Anzeige wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen vorgelegt. Den Mercedes und den Chevrolet stellten die Beamten sicher. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

