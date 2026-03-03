PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall mit drei Pkw in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (02.03.2026, 12:00 Uhr), ereignete sich auf der 
Stübbener Straße in Höhe der Schnepperter Straße ein Verkehrsunfall, 
bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.  

Ein 34-jähriger Solinger war mit seinem VW Golf auf der Stübbener 
Straße in Richtung Norden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache 
fuhr der VW der wartenden Mercedes-Benz E-Klasse eines 35-Jährigen 
auf und schob diesen auf einen Opel Corsa-E.

Die Opel-Fahrerin (64) und der Mercedes-Fahrer erlitten durch die 
Kollision leichte Verletzungen. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit
und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.000 
Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

