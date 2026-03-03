Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall mit drei Pkw in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (02.03.2026, 12:00 Uhr), ereignete sich auf der Stübbener Straße in Höhe der Schnepperter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Ein 34-jähriger Solinger war mit seinem VW Golf auf der Stübbener Straße in Richtung Norden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der VW der wartenden Mercedes-Benz E-Klasse eines 35-Jährigen auf und schob diesen auf einen Opel Corsa-E. Die Opel-Fahrerin (64) und der Mercedes-Fahrer erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

