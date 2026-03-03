Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Einbruchmeldungen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende Einbrüche bei der Polizei angezeigt. Wuppertal - Am 28.02.2026, zwischen 15:45 Uhr und 16:05 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Zugangstür einer Schule in Unterbarmen aufzuhebeln. Nach Auslösung des Alarms flüchteten die Täter. In der Straße Schimmelsburg brach ein Unbekannter am 01.03.2026 in ein Einfamilienhaus ein. Als der Geschädigte um 19:30 Uhr nach Hause kam, flüchtete der Einbrecher mit der Beute aus Schmuck und Bargeld. Im Zeitraum zwischen dem 28.02.2026 (23:30 Uhr) und dem 01.03.2026 (13:20 Uhr) stemmten Unbekannte die Eingangstür eines Gaststättenbetriebes in der Kirchstraße auf. Es wurde Bargeld gestohlen. Am Westring hebelten Täter die Fluchttür einer Immobilie auf. Zwischen dem 28.02.2026 (22:00 Uhr) und dem 01.03.2026 (07:30 Uhr) durchwühlten sie mehrere Räume. Über Beute ist nichts bekannt. In der Gewerbeschulstraße brachen Unbekannte am 02.03.2026, zwischen 13:45 Uhr und 23:00 Uhr, in eine Wohnung ein. Sie stemmten die Wohnungstür auf und stahlen Schmuck sowie Unterhaltungselektronik. Zwischen dem 27.02.2026 (14:30 Uhr) und dem 02.03.2026 (07:20 Uhr) brachen Täter in eine Wohnung in der Brändströmstraße ein, die aktuell renoviert wird. Sie stahlen ein Baustellenradio. In der Korzerter Straße verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle. Zwischen dem 28.02.2026 (16:40 Uhr) und dem 02.03.2026 (07:00 Uhr) stahlen sie Unterhaltungselektronik. Im Zeitraum zwischen dem 27.02.2026 (16:15 Uhr) und dem 02.03.2026 (07:30 Uhr) wurde in eine Schule und eine KiTa am Nützenberg eingebrochen. Es wurde Bargeld gestohlen. In Vohwinkel wurden zwischen dem 27.02.2026 (16:00 Uhr) und dem 02.03.2026 (07:00 Uhr) ebenfalls in eine Schule und eine KiTa eingebrochen. Über Beute ist nichts bekannt. In der Kabelstraße brachen Unbekannte zwischen dem 27.02.2026 (14:00 Uhr) und dem 02.03.2026 (05:15 Uhr) in Büroräume ein. Es wurde Werkzeug gestohlen. Solingen - Bislang Unbekannte drangen am 27.02.2026, zwischen 19:25 Uhr und 19:45 Uhr, im Pfaffenberger Weg in eine Doppelhaushälfte ein. Es wurde Bargeld gestohlen. In der Katternberger Straße hebelten Unbekannte zwischen dem 27.02.2026 (14:30 Uhr) und dem 01.03.2026 (14:00 Uhr) die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Sie entwendeten Schmuck. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell