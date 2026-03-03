PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Einbruchmeldungen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende 
Einbrüche bei der Polizei angezeigt.

Wuppertal - Am 28.02.2026, zwischen 15:45 Uhr und 16:05 Uhr, 
versuchten unbekannte Täter eine Zugangstür einer Schule in 
Unterbarmen aufzuhebeln. Nach Auslösung des Alarms flüchteten die 
Täter.

In der Straße Schimmelsburg brach ein Unbekannter am 01.03.2026 in 
ein Einfamilienhaus ein. Als der Geschädigte um 19:30 Uhr nach Hause 
kam, flüchtete der Einbrecher mit der Beute aus Schmuck und Bargeld.

Im Zeitraum zwischen dem 28.02.2026 (23:30 Uhr) und dem 01.03.2026 
(13:20 Uhr) stemmten Unbekannte die Eingangstür eines 
Gaststättenbetriebes in der Kirchstraße auf. Es wurde Bargeld 
gestohlen.

Am Westring hebelten Täter die Fluchttür einer Immobilie auf. 
Zwischen dem 28.02.2026 (22:00 Uhr) und dem 01.03.2026 (07:30 Uhr) 
durchwühlten sie mehrere Räume. Über Beute ist nichts bekannt.

In der Gewerbeschulstraße brachen Unbekannte am 02.03.2026, zwischen 
13:45 Uhr und 23:00 Uhr, in eine Wohnung ein. Sie stemmten die 
Wohnungstür auf und stahlen Schmuck sowie Unterhaltungselektronik.

Zwischen dem 27.02.2026 (14:30 Uhr) und dem 02.03.2026 (07:20 Uhr) 
brachen Täter in eine Wohnung in der Brändströmstraße ein, die 
aktuell renoviert wird. Sie stahlen ein Baustellenradio. 

In der Korzerter Straße verschafften sich Unbekannte gewaltsam 
Zutritt zu einer Lagerhalle. Zwischen dem 28.02.2026 (16:40 Uhr) und 
dem 02.03.2026 (07:00 Uhr) stahlen sie Unterhaltungselektronik.

Im Zeitraum zwischen dem 27.02.2026 (16:15 Uhr) und dem 02.03.2026 
(07:30 Uhr) wurde in eine Schule und eine KiTa am Nützenberg 
eingebrochen. Es wurde Bargeld gestohlen.

In Vohwinkel wurden zwischen dem 27.02.2026 (16:00 Uhr) und dem 
02.03.2026 (07:00 Uhr) ebenfalls in eine Schule und eine KiTa 
eingebrochen. Über Beute ist nichts bekannt.

In der Kabelstraße brachen Unbekannte zwischen dem 27.02.2026 (14:00 
Uhr) und dem 02.03.2026 (05:15 Uhr) in Büroräume ein. Es wurde 
Werkzeug gestohlen.

Solingen - Bislang Unbekannte drangen am 27.02.2026, zwischen 19:25 
Uhr und 19:45 Uhr, im Pfaffenberger Weg in eine Doppelhaushälfte ein.
Es wurde Bargeld gestohlen.

In der Katternberger Straße hebelten Unbekannte zwischen dem 
27.02.2026 (14:30 Uhr) und dem 01.03.2026 (14:00 Uhr) die 
Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Sie entwendeten Schmuck.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

