Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Wallstraße;

Unfallzeit: zwischen 14.02.2026, 22.00 Uhr und 15.02.2026, 10.00 Uhr;

Einen schwarzen Mercedes-Benz angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken. Das Auto parkte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen auf einem Parkplatz an der Wallstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten rechts an der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

  • 16.02.2026 – 10:44

    POL-BOR: Borken-Gemen - Pkw beschädigt und davongefahren

    Borken (ots) - Unfallort: Borken-Gemen, Otto-Hahn-Straße; Unfallzeit: 14.02.2026, zwischen 13.00 Uhr und 13.35 Uhr; Einen schwarzen VW Eos angefahren haben bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer in Borken-Gemen. Das Auto stand Samstagmittag zwischen 13.00 Uhr und 13.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Otto-Hahn-Straße. Die Unbekannten beschädigten das Fahrzeug hinten links an der Stoßstange und ...

  • 16.02.2026 – 10:42

    POL-BOR: Ahaus-Wessum - Unfallflucht begangen

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wessum, Schaddenhook; Unfallzeit: zwischen 11.02.2026, 18.00 Uhr und 14.02.2026, 16.00 Uhr; Einen roten Fiat 500 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus-Wessum. Das Auto stand zwischen Mittwochabend und Samstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Straße Schaddenhook. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne ...

