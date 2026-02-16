Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Wallstraße;

Unfallzeit: zwischen 14.02.2026, 22.00 Uhr und 15.02.2026, 10.00 Uhr;

Einen schwarzen Mercedes-Benz angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken. Das Auto parkte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen auf einem Parkplatz an der Wallstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten rechts an der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell