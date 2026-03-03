Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zeugen gesucht - Raub auf der Rosenhügeler Straße

Wuppertal (ots)

Am 02.03.2026, gegen 21:10 Uhr, kam es auf der Rosenhügeler Straße zu einem Raubdelikt. Ein 25-jähriger Mann war zu Fuß auf der Rosenhügeler Straße unterwegs, als er von zwei Unbekannten angesprochen und mit einem Messer bedroht wurde. Die Täter forderten die Herausgabe seiner Mobiltelefone (Privat- und Diensttelefon). Dieser Aufforderung kam der 25-Jährige nach und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter werden als circa 1,85m bis 1,90m groß und 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Zur Tatzeit trugen sie schwarze Trainingsanzüge sowie schwarze Masken, die Teile ihres Gesichtes verdeckten. Einer der Täter trug zudem eine schwarze Kappe. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

