Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zeugen gesucht - Raub auf der Rosenhügeler Straße

Wuppertal (ots)

Am 02.03.2026, gegen 21:10 Uhr, kam es auf der Rosenhügeler Straße zu
einem Raubdelikt.

Ein 25-jähriger Mann war zu Fuß auf der Rosenhügeler Straße 
unterwegs, als er von zwei Unbekannten angesprochen und mit einem 
Messer bedroht wurde. Die Täter forderten die Herausgabe seiner 
Mobiltelefone (Privat- und Diensttelefon). Dieser Aufforderung kam 
der 25-Jährige nach und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Täter werden als circa 1,85m bis 1,90m groß und 20 bis 25 Jahre 
alt beschrieben. Zur Tatzeit trugen sie schwarze Trainingsanzüge 
sowie schwarze Masken, die Teile ihres Gesichtes verdeckten. Einer 
der Täter trug zudem eine schwarze Kappe.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

