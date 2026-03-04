POL-W: W Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
Wuppertal (ots)
Am 03.03.2026, gegen 16:10 Uhr, kam es an der Einmündung der Straßen Grünental und Spiekerheide zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann wollte mit seiner Honda nach links von der Straße Grünental in die Straße Spiekerheide einbiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den Toyota Aygo eines 39-jährigen Mannes, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Im Zuge der Karambolage und des Sturzgeschehens erlitt der 68-Jährige schwere Verletzungen und wurde ebenso durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wie der leichtverletzte Autofahrer. Der Sachschaden liegt bei circa 6.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell