Polizei Wuppertal

POL-W: W Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 03.03.2026, gegen 16:10 Uhr, kam es an der Einmündung der Straßen Grünental und Spiekerheide zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann wollte mit seiner Honda nach links von der Straße Grünental in die Straße Spiekerheide einbiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den Toyota Aygo eines 39-jährigen Mannes, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Im Zuge der Karambolage und des Sturzgeschehens erlitt der 68-Jährige schwere Verletzungen und wurde ebenso durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wie der leichtverletzte Autofahrer. Der Sachschaden liegt bei circa 6.000 Euro.

