Polizei Wuppertal

POL-W: W Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 03.03.2026, gegen 16:10 Uhr, kam es an der Einmündung der Straßen 
Grünental und Spiekerheide zu einem Verkehrsunfall.

Ein 68-jähriger Mann wollte mit seiner Honda nach links von der 
Straße Grünental in die Straße Spiekerheide einbiegen. Dabei übersah 
er nach bisherigen Erkenntnissen den Toyota Aygo eines 39-jährigen 
Mannes, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Im Zuge
der Karambolage und des Sturzgeschehens erlitt der 68-Jährige schwere
Verletzungen und wurde ebenso durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus
gebracht, wie der leichtverletzte Autofahrer.

Der Sachschaden liegt bei circa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

