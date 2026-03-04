Polizei Wuppertal

POL-W: SG Frontalzusammenstoß auf der Bausmühlenstraße

Wuppertal (ots)

Am 03.03.2026, gegen 07:25 Uhr, kam es auf der Bausmühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau fuhr mit ihrem Citroen Berlingo auf der Bausmühlenstraße in Richtung Ittertalstraße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenspur geriet. Dort stieß sie mit dem Nissan Micra einer 22-Jährigen frontal zusammen. Die 59-Jährige wurde schwer, die 22-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 6.000 Euro.

