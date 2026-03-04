PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Frontalzusammenstoß auf der Bausmühlenstraße

Wuppertal (ots)

Am 03.03.2026, gegen 07:25 Uhr, kam es auf der Bausmühlenstraße zu 
einem Verkehrsunfall.

Eine 59-jährige Frau fuhr mit ihrem Citroen Berlingo auf der 
Bausmühlenstraße in Richtung Ittertalstraße, als sie aus bislang 
ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenspur geriet. Dort
stieß sie mit dem Nissan Micra einer 22-Jährigen frontal zusammen. 

Die 59-Jährige wurde schwer, die 22-Jährige leicht verletzt in ein 
Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt bei circa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 14:10

    POL-W: SG Kellerbrand im Mehrfamilienhaus mit zwei Verletzten

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (04.03.2026, 17:25 Uhr) kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Ruhrstraße zu einem Kellerbrand. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand, nachdem sich ein 25-jähriger Besucher des Hauses im Treppenhaus eine Zigarette angesteckt hatte. Bei der darauf mutmaßlich erfolgten Verpuffung erlitt er schwere, nicht lebensgefährliche ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:12

    POL-W: W Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - Am 03.03.2026, gegen 16:10 Uhr, kam es an der Einmündung der Straßen Grünental und Spiekerheide zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann wollte mit seiner Honda nach links von der Straße Grünental in die Straße Spiekerheide einbiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den Toyota Aygo eines 39-jährigen Mannes, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Im Zuge der ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 14:24

    POL-W: RS Zeugen gesucht - Raub auf der Rosenhügeler Straße

    Wuppertal (ots) - Am 02.03.2026, gegen 21:10 Uhr, kam es auf der Rosenhügeler Straße zu einem Raubdelikt. Ein 25-jähriger Mann war zu Fuß auf der Rosenhügeler Straße unterwegs, als er von zwei Unbekannten angesprochen und mit einem Messer bedroht wurde. Die Täter forderten die Herausgabe seiner Mobiltelefone (Privat- und Diensttelefon). Dieser Aufforderung kam der 25-Jährige nach und die Täter flüchteten in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren